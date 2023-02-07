На «Уралвагонзаводе» хотят открыть второй конвейер по производству танков

Предприятие может увеличить выпуск продукции, но требуется больше сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На предприятии «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») планируют открыть еще один конвейер по выпуску танков, но ситуация с дефицитом кадров затуманивает перспективы. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников на предприятии.

«Пока это только планы [открытие второго конвейера], так как сейчас это невозможно — на заводе острая нехватка кадров. На начальника смены или мастера раньше нужно было специальное образование, а сейчас берут всех, у кого есть хоть какой-то опыт на производстве. Не хватает рабочих всех специальностей, особенно на места, где не требуется спецподготовка и предприятие готово обучать», — рассказал один из сотрудников.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу предприятия с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.