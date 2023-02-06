Руководитель пермских поисковиков объяснила важность детских рисунков на передовой

Руководитель пермских поисковиков призвала отправлять детские рисунки и поделки бойцам

07 февраля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Ксения Котова заявила, что письма детей вдохновляют бойцов на подвиги и приближают победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Котова рассказала о важности детских писем и поделок, которые получают бойцы на передовой. По словам Котовой, такие посылки вдохновляют военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, на подвиги. Пермячка написала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что многими такая поддержка военнослужащих воспринимается с иронией. «Не раз слышала насмешки людей: „Да прям, нужны ваши рисунки да письма детей и взрослых там, на передовой!“ Вот вам ответ: большая часть мужчин, это чьи-то мужья и отцы, которых дома ждут жены и дети. Письмо дает им тепло сердец, напоминает о том, что их ждут дома, и вдохновляет на подвиги. Поэтому рисуйте, пишите, и вдохновляйте наших мужчин на победу!», — написала Котова. В подтверждение своих слов поисковик разместила видео. На нем несколько бойцов читают письма и разглядывают рисунки, переданные детьми. Один из военнослужащих также показал импровизированную выставку детских рисунков. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отмечал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны, защиту мирных жителей Донецка и Луганска от многолетней агрессии со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Котова рассказала о важности детских писем и поделок, которые получают бойцы на передовой. По словам Котовой, такие посылки вдохновляют военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, на подвиги. Пермячка написала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что многими такая поддержка военнослужащих воспринимается с иронией. «Не раз слышала насмешки людей: „Да прям, нужны ваши рисунки да письма детей и взрослых там, на передовой!“ Вот вам ответ: большая часть мужчин, это чьи-то мужья и отцы, которых дома ждут жены и дети. Письмо дает им тепло сердец, напоминает о том, что их ждут дома, и вдохновляет на подвиги. Поэтому рисуйте, пишите, и вдохновляйте наших мужчин на победу!», — написала Котова. В подтверждение своих слов поисковик разместила видео. На нем несколько бойцов читают письма и разглядывают рисунки, переданные детьми. Один из военнослужащих также показал импровизированную выставку детских рисунков. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отмечал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны, защиту мирных жителей Донецка и Луганска от многолетней агрессии со стороны киевского режима.