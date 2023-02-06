Скандальный ректор пермского университета начал чистки в вузе

Завтра проректора представят коллективу Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Спешно назначенный новый ректор ПГНИУ Игорь Германов в первый же день работы утвердил нового проректора. Источники агентства, близкие к вузу, рассказывают, что с 3 февраля кадрами в вузе занимается бывший топ-менеджер ООО «Лукойл-Пермь» Игорь Плотников. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к вузу. Считается, что кандидатуру Игоря Германова, который неожиданно возглавил вуз вместе резко ушедшего на больничный Дмитрий Красильникова, предложил глава минэка РФ Максим Решетников.

«Плотников приступил уже в пятницу, 3 февраля. Завтра, 8 февраля, как ожидается, его представят на ученом совете», — отметил источник. В пресс-службе вуза сообщили, что не в курсе ситуации.

Игорь Германов не смог прокомментировать информацию, сославшись на занятость. Игорь Плотников подтвердил, что работает в должности проректора по кадровой политике и официальным вопросам со 2 февраля. На счет представления завтра ученому совету, Плотников не в курсе. «Будет встреча с деканами, но какие вопросы на повестке, я не знаю», — отметил он.

Ректор ПГНИУ резко сменился на прошлой неделе. Вместо возглавлявшего вуз Дмитрий Красильникова минобрауки назначил врио ректора Игоря Германова. Считается, что кандидатуру Германова предложил глава минэка РФ, выпускник университета Максим Решетников. Рокировка в вузе прошла без согласований с краевыми властями, которые будут пристально наблюдать за работой Германова.