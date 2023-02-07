The New York Times объяснила, как США подведет Украину к проигрышу в конфликте

The New York Times: США заменили Украину на поле боя и стали главным противником России
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Поставки американских танков на Украину только затягивают войну на истощение, рассказала The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США сражаются с Россией вместо Украины. С таким мнением выступил американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл. Он считает, что Россия и Украина уже могли бы начать мирные переговоры, если бы Америка не начала эскалацию конфликта.

«После определенного момента Соединенные Штаты больше не „помогают“, не „советуют“ и не „снабжают“ украинцев, как это делали, скажем, афганские моджахеды во время холодной войны. Он заменяет Украину в качестве главного противника России на поле боя», — рассказал Колдуэлл в материале для The New York Times. Он отметил, что Украина очевидно проигрывает, а американские поставки танков только продлевают войну на истощение.

США приняли решение о поставке танков Abrams на Украину. Обсуждение поставок танков также актуализировало разговоры о поставках истребителей F-16. На текущий момент США не подтвердили, что такая поставка состоится. В Америке просьбу украинского президента Владимира Зеленского о поставке военной техники назвали «криком отчаяния», передает RT.

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США сражаются с Россией вместо Украины. С таким мнением выступил американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл. Он считает, что Россия и Украина уже могли бы начать мирные переговоры, если бы Америка не начала эскалацию конфликта. «После определенного момента Соединенные Штаты больше не „помогают“, не „советуют“ и не „снабжают“ украинцев, как это делали, скажем, афганские моджахеды во время холодной войны. Он заменяет Украину в качестве главного противника России на поле боя», — рассказал Колдуэлл в материале для The New York Times. Он отметил, что Украина очевидно проигрывает, а американские поставки танков только продлевают войну на истощение. США приняли решение о поставке танков Abrams на Украину. Обсуждение поставок танков также актуализировало разговоры о поставках истребителей F-16. На текущий момент США не подтвердили, что такая поставка состоится. В Америке просьбу украинского президента Владимира Зеленского о поставке военной техники назвали «криком отчаяния», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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