В Ефремове Тульской области взорвался газ в многоэтажном доме. Фото

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщили экстренные службы (архивное фото) Фото:

В Ефремове (Тульская область) обрушился подъезд многоэтажного дома. Предварительно взорвался газ. Об этом сообщают экстренные службы.

«Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремове в Тульской области, предварительно, из-за взрыва газа, сообщили экстренные службы. Предварительной причиной является взрыв газа в одной из квартир по адресу: улица Химика дом 2.

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В Ефремове (Тульская область) обрушился подъезд многоэтажного дома. Предварительно взорвался газ. Об этом сообщают экстренные службы. «Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремове в Тульской области, предварительно, из-за взрыва газа, сообщили экстренные службы. Предварительной причиной является взрыв газа в одной из квартир по адресу: улица Химика дом 2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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