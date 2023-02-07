Обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщили экстренные службы (архивное фото)
В Ефремове (Тульская область) обрушился подъезд многоэтажного дома. Предварительно взорвался газ. Об этом сообщают экстренные службы.
«Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремове в Тульской области, предварительно, из-за взрыва газа, сообщили экстренные службы. Предварительной причиной является взрыв газа в одной из квартир по адресу: улица Химика дом 2.
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