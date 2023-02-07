В ДНР объяснили, чем важна для российской армии Марьинка

Командир группы огневой поддержки: без Марьинки прилеты ВСУ не достанут до Донецка

07 февраля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Командир группы огневой поддержки ВС РФ Иван «Механик» рассказал, что после освобождения Марьинки прилеты ВСУ не достанут до Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из донецкого поселка Марьинка «Грады» ВСУ обстреливают столицу Донбасса, после освобождения населенного пункта количество «прилетов» значительно сократится. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир группы огневой поддержки ВС РФ Иван «Механик». «Для ВСУ это одно из основных направлений, потому что пока в их руках есть Марьинка, они могут обстреливать Донецк. Как только мы их столкнем с Марьинки, им придется отвести артиллерию — „Грады“ не смогут доставать до Донецка», — рассказал Иван. Он отметил, что как только украинская армия будет вытеснена из этого населенного пункта, удары РСЗО «Град» не будет доставать до Донецка. Бои за Марьинку идут уже почти год. Сейчас российские военные контролируют большую часть города, передает RT. По словам военных корреспондентов издания, Марьинка имеет исключительное стратегическое значение.

Из донецкого поселка Марьинка «Грады» ВСУ обстреливают столицу Донбасса, после освобождения населенного пункта количество «прилетов» значительно сократится. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир группы огневой поддержки ВС РФ Иван «Механик». «Для ВСУ это одно из основных направлений, потому что пока в их руках есть Марьинка, они могут обстреливать Донецк. Как только мы их столкнем с Марьинки, им придется отвести артиллерию — „Грады“ не смогут доставать до Донецка», — рассказал Иван. Он отметил, что как только украинская армия будет вытеснена из этого населенного пункта, удары РСЗО «Град» не будет доставать до Донецка. Бои за Марьинку идут уже почти год. Сейчас российские военные контролируют большую часть города, передает RT. По словам военных корреспондентов издания, Марьинка имеет исключительное стратегическое значение.