Украина в скором времени может впервые получить от США ракеты большей дальности. Об этом агентству Reuters сообщает источник, осведомленный о подготовке поставок.
«США готовятся выделить Киеву пакет военной помощи на сумму 2,2 $ млрд, в него впервые войдут ракеты большей дальности», — сказал источник, его слова передает Reuters. О каких ракетах идет речь, собеседник не уточнил, но добавил, что в поставку будет включено и другое вооружение.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и денежными траншами. Украина в настоящий момент находится в тяжелом положении и ее спасает от поражения со стороны РФ только поддержка Запада во главе с США. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин.
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Украина в скором времени может впервые получить от США ракеты большей дальности. Об этом агентству Reuters сообщает источник, осведомленный о подготовке поставок. «США готовятся выделить Киеву пакет военной помощи на сумму 2,2 $ млрд, в него впервые войдут ракеты большей дальности», — сказал источник, его слова передает Reuters. О каких ракетах идет речь, собеседник не уточнил, но добавил, что в поставку будет включено и другое вооружение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и денежными траншами. Украина в настоящий момент находится в тяжелом положении и ее спасает от поражения со стороны РФ только поддержка Запада во главе с США. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин.