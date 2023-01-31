31 января 2023

Reuters: США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности

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Ракеты большей дальности могут впервые войти в пакет помощи США Украине, пишет Reuters Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в скором времени может впервые получить от США ракеты большей дальности. Об этом агентству Reuters сообщает источник, осведомленный о подготовке поставок.

«США готовятся выделить Киеву пакет военной помощи на сумму 2,2 $ млрд, в него впервые войдут ракеты большей дальности», — сказал источник, его слова передает Reuters. О каких ракетах идет речь, собеседник не уточнил, но добавил, что в поставку будет включено и другое вооружение.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и денежными траншами. Украина в настоящий момент находится в тяжелом положении и ее спасает от поражения со стороны РФ только поддержка Запада во главе с США. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Украина в скором времени может впервые получить от США ракеты большей дальности. Об этом агентству Reuters сообщает источник, осведомленный о подготовке поставок. «США готовятся выделить Киеву пакет военной помощи на сумму 2,2 $ млрд, в него впервые войдут ракеты большей дальности», — сказал источник, его слова передает Reuters. О каких ракетах идет речь, собеседник не уточнил, но добавил, что в поставку будет включено и другое вооружение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и денежными траншами. Украина в настоящий момент находится в тяжелом положении и ее спасает от поражения со стороны РФ только поддержка Запада во главе с США. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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