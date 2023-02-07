07 февраля 2023
06 февраля 2023

В ЯНАО продавец резко снизил цену на пекарню, которую не может продать. Скрин

В Новом Уренгое продавец пекарни сделал скидку в миллион рублей потенциальным покупателям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр города после отъезда иностранных болельщиков., выпечка, пекарня
В ТЦ Нового Уренгоя продавец почти год не может продать пекарню «Поль-Бейкери» Фото:

В Новом Уренгое продавец пекарни «Поль-Бейкери», которая находится в торговом центре «Солнечный», снизил цену для потенциального покупателя на миллион рублей. Об этом сообщается на сайте Avito.

«Вашему вниманию к продаже предлагается действующее кафе-пекарня „Поль-Бейкери“. Продается срочно, цена 3 миллиона 950 тысяч рублей», — указано в объявлении на платформе Avito.

Продавец указал, что бизнес до сих пор успешно действует в ТЦ «Солнечный», а причина продажи пекарни — переезд в Екатеринбург. По его оценкам, открытие подобной точки с нуля обойдется в этом году от 16 до 19 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что данная пекарня продается уже порядка одиннадцати месяцев. В начале декабря 2022 года продавец уже понижал цену на полтора миллиона, с шести с половиной до пяти миллионов рублей.

Скрин действующего объявления с актуальной ценой
Фото:

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Новом Уренгое продавец пекарни «Поль-Бейкери», которая находится в торговом центре «Солнечный», снизил цену для потенциального покупателя на миллион рублей. Об этом сообщается на сайте Avito. «Вашему вниманию к продаже предлагается действующее кафе-пекарня „Поль-Бейкери“. Продается срочно, цена 3 миллиона 950 тысяч рублей», — указано в объявлении на платформе Avito. Продавец указал, что бизнес до сих пор успешно действует в ТЦ «Солнечный», а причина продажи пекарни — переезд в Екатеринбург. По его оценкам, открытие подобной точки с нуля обойдется в этом году от 16 до 19 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало, что данная пекарня продается уже порядка одиннадцати месяцев. В начале декабря 2022 года продавец уже понижал цену на полтора миллиона, с шести с половиной до пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...