Тюменцев предупредили о скачке цен на электронику и бытовую технику

08 февраля 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Рост цен прогнозируют в том числе на телевизоры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В феврале тюменцы столкнутся с поднятием цен на часть электроники и бытовой техники в магазинах. Какие именно товары подорожают наиболее значительно и почему так произойдет, рассказал CEO маркетплейса Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «На основе исторических данных за 2022 год можно предположить, что в феврале 2023 ожидается рост цен на товары в категориях бытовой техники и электроники. Принимая во внимание, что по данным категориям рост среднего чека заметен уже в январе 2023 по отношению декабрю 2022, можно предположить, что средний чек в указанных категориях продолжит свой рост», — сообщает РБК Тюмень слова Ермолаева. Исходя из своих исследований, среди электроники аналитики маркетплейса отметили подорожание телевизоров, которые вырастут в цене на 13%, видеокарт с изменением цены на 109% и геймпадов, цены которых увеличатся на 47%. Кроме этого поменяется стоимость систем «Умный дом» на 9%, смарт часов на 12%, планшетов на 8% и колонок на 6%. Из бытовой техники подорожают ультразвуковые стиральные машинки — на 40%, электрические сушилки для одежды — 17%, газонокосилки — на 20%. Также рост цен коснется электрических бритв — на 28%, триммеров садовых — на 12% и генератора льда — на 14%. Ранее URA.RU сообщало, что больше тратиться придется и тюменским автомобилистам. Поставщики моторного масла подняли цены на свою продукцию, в связи с чем автомагазины поступили таким же образом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В феврале тюменцы столкнутся с поднятием цен на часть электроники и бытовой техники в магазинах. Какие именно товары подорожают наиболее значительно и почему так произойдет, рассказал CEO маркетплейса Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «На основе исторических данных за 2022 год можно предположить, что в феврале 2023 ожидается рост цен на товары в категориях бытовой техники и электроники. Принимая во внимание, что по данным категориям рост среднего чека заметен уже в январе 2023 по отношению декабрю 2022, можно предположить, что средний чек в указанных категориях продолжит свой рост», — сообщает РБК Тюмень слова Ермолаева. Исходя из своих исследований, среди электроники аналитики маркетплейса отметили подорожание телевизоров, которые вырастут в цене на 13%, видеокарт с изменением цены на 109% и геймпадов, цены которых увеличатся на 47%. Кроме этого поменяется стоимость систем «Умный дом» на 9%, смарт часов на 12%, планшетов на 8% и колонок на 6%. Из бытовой техники подорожают ультразвуковые стиральные машинки — на 40%, электрические сушилки для одежды — 17%, газонокосилки — на 20%. Также рост цен коснется электрических бритв — на 28%, триммеров садовых — на 12% и генератора льда — на 14%. Ранее URA.RU сообщало, что больше тратиться придется и тюменским автомобилистам. Поставщики моторного масла подняли цены на свою продукцию, в связи с чем автомагазины поступили таким же образом.