07 февраля 2023
06 февраля 2023

Тюменцев предупредили о скачке цен на электронику и бытовую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, телевизор, мвидео, м-видео, мвидео
Рост цен прогнозируют в том числе на телевизоры Фото:

В феврале тюменцы столкнутся с поднятием цен на часть электроники и бытовой техники в магазинах. Какие именно товары подорожают наиболее значительно и почему так произойдет, рассказал CEO маркетплейса Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

«На основе исторических данных за 2022 год можно предположить, что в феврале 2023 ожидается рост цен на товары в категориях бытовой техники и электроники. Принимая во внимание, что по данным категориям рост среднего чека заметен уже в январе 2023 по отношению декабрю 2022, можно предположить, что средний чек в указанных категориях продолжит свой рост», — сообщает РБК Тюмень слова Ермолаева.

Исходя из своих исследований, среди электроники аналитики маркетплейса отметили подорожание телевизоров, которые вырастут в цене на 13%, видеокарт с изменением цены на 109% и геймпадов, цены которых увеличатся на 47%. Кроме этого поменяется стоимость систем «Умный дом» на 9%, смарт часов на 12%, планшетов на 8% и колонок на 6%.

Из бытовой техники подорожают ультразвуковые стиральные машинки — на 40%, электрические сушилки для одежды — 17%, газонокосилки — на 20%. Также рост цен коснется электрических бритв — на 28%, триммеров садовых — на 12% и генератора льда — на 14%.

Ранее URA.RU сообщало, что больше тратиться придется и тюменским автомобилистам. Поставщики моторного масла подняли цены на свою продукцию, в связи с чем автомагазины поступили таким же образом.

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В феврале тюменцы столкнутся с поднятием цен на часть электроники и бытовой техники в магазинах. Какие именно товары подорожают наиболее значительно и почему так произойдет, рассказал CEO маркетплейса Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «На основе исторических данных за 2022 год можно предположить, что в феврале 2023 ожидается рост цен на товары в категориях бытовой техники и электроники. Принимая во внимание, что по данным категориям рост среднего чека заметен уже в январе 2023 по отношению декабрю 2022, можно предположить, что средний чек в указанных категориях продолжит свой рост», — сообщает РБК Тюмень слова Ермолаева. Исходя из своих исследований, среди электроники аналитики маркетплейса отметили подорожание телевизоров, которые вырастут в цене на 13%, видеокарт с изменением цены на 109% и геймпадов, цены которых увеличатся на 47%. Кроме этого поменяется стоимость систем «Умный дом» на 9%, смарт часов на 12%, планшетов на 8% и колонок на 6%. Из бытовой техники подорожают ультразвуковые стиральные машинки — на 40%, электрические сушилки для одежды — 17%, газонокосилки — на 20%. Также рост цен коснется электрических бритв — на 28%, триммеров садовых — на 12% и генератора льда — на 14%. Ранее URA.RU сообщало, что больше тратиться придется и тюменским автомобилистам. Поставщики моторного масла подняли цены на свою продукцию, в связи с чем автомагазины поступили таким же образом.
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