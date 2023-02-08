Силовики раскрыли коррупционную схему уклонения от призыва на Украине

08 февраля 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

За уклонение от призыва украинцы платят 10 тысяч долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы могут заплатить деньги и записаться волонтерами, чтобы уклониться от призыва в ВСУ. О коррупционной схеме рассказал представитель силовых структур. «На Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва. Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии. Так там называются сейчас военкоматы», — цитирует РИА Новости силовика, который сослался на источники в ВСУ. Эти волонтеры занимаются сбором пожертвований для украинской армии с помощью соцсетей. Они должны платить 5-10% от собранной суммы военкому через посредников, сказал источник. Бойцы украинской армии массово саботируют приказы командования, сообщали в Народной милиции ЛНР. Также там отмечали рост количества дезертирств. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание за дезертирство. Зеленский подписал соответствующий закон, передает «Федеральное агентство новостей».

Украинцы могут заплатить деньги и записаться волонтерами, чтобы уклониться от призыва в ВСУ. О коррупционной схеме рассказал представитель силовых структур. «На Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва. Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии. Так там называются сейчас военкоматы», — цитирует РИА Новости силовика, который сослался на источники в ВСУ. Эти волонтеры занимаются сбором пожертвований для украинской армии с помощью соцсетей. Они должны платить 5-10% от собранной суммы военкому через посредников, сказал источник. Бойцы украинской армии массово саботируют приказы командования, сообщали в Народной милиции ЛНР. Также там отмечали рост количества дезертирств. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание за дезертирство. Зеленский подписал соответствующий закон, передает «Федеральное агентство новостей».