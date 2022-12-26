Офицер НМ ЛНР: бойцы ВСУ массово саботируют приказы командования

26 декабря 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Большое количество потерь ведет к саботажу приказов бойцами ВСУ, рассказал Андрей Марочко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неукомплектованность украинских военнослужащих на купянском направлении заставляет их саботировать приказы командования. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», — цитирует Марочко ТАСС. Офицер добавил, что неукомплектованность личного состава вооружением и военной техникой влияет на их боеготовность, что напрямую ведет к игнорированию приказов командиров. Среди прочего, особую обеспокоенность солдат вызывает большое количество потерь, заключил Марочко. Ранее сообщалось, что из-за нехватки офицеров в ВСУ украинские военные часто открывают огонь по своим. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что националисты на Украине расстреливают военных ВСУ за отказ исполнять приказ, передает RT. Депутаты Верховной рады Украины выступили за усиление ответственности за дезертирство в украинской армии, сообщает «Национальная служба новостей».

Неукомплектованность украинских военнослужащих на купянском направлении заставляет их саботировать приказы командования. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», — цитирует Марочко ТАСС. Офицер добавил, что неукомплектованность личного состава вооружением и военной техникой влияет на их боеготовность, что напрямую ведет к игнорированию приказов командиров. Среди прочего, особую обеспокоенность солдат вызывает большое количество потерь, заключил Марочко. Ранее сообщалось, что из-за нехватки офицеров в ВСУ украинские военные часто открывают огонь по своим. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что националисты на Украине расстреливают военных ВСУ за отказ исполнять приказ, передает RT. Депутаты Верховной рады Украины выступили за усиление ответственности за дезертирство в украинской армии, сообщает «Национальная служба новостей».