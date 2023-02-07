В ЯНАО из-за погодных условий запретили движение по зимнику

08 февраля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Из-за низкой температуры власти закрыли зимник Фото: Александр Елизаров © URA.RU Зимняя дорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в ЯНАО временно прекратила работу 8 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщается в интерактивной карте зимних дорог округа. «С 09-40 часов 08.02.2023 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — говорится в сообщении. Остальные зимники открыты для всех видов транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрывали зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Ограничения вводили ночью 20 января.

Зимняя дорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в ЯНАО временно прекратила работу 8 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщается в интерактивной карте зимних дорог округа. «С 09-40 часов 08.02.2023 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — говорится в сообщении. Остальные зимники открыты для всех видов транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрывали зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Ограничения вводили ночью 20 января.