Newsweek: США готовит территорию для прямого столкновения с РФ

08 февраля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

США проявляют инициативу в Арктике Фото: Андрей Гусельников © URA.RU США все больше интереса проявляют к Арктике, так как готовятся к возможному столкновению с Россией в регионе. Такое мнение высказал основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт. «Америка действительно проявляет все больше и больше инициативы, когда речь идет об арктическом регионе. Это не подготовка к третьей мировой войне», — цитирует Newsweek Хамперта. По его словам, США считают Россию враждебной нацией и полагают, что «враждебность может распространиться и на Арктику». Генерал армии США, начальник Управления национальной гвардии Дэн Хокансон заявил, что союзники США по НАТО будут надеяться на поддержку Вашингтона, если в Арктике будет военное столкновение. По его словам, нужно быть готовыми отправиться туда. Американский сенатор Ангус Кинг считает, что США хотят присвоить Арктику себе, так как там есть запасы энергоносителей, сообщает телеканал 360. США усиливают присутствие в регионе из-за потенциального конфликта с Россией, связанного с глобальным потеплением, сказал военный корреспондент Андрей Коц. По мнению политолога Андрея Кошкина, США хотят создать в Арктике конфликт, который бы высасывал ресурсы России. В Последние годы Россия опережает США в арктике, передает RT.

США все больше интереса проявляют к Арктике, так как готовятся к возможному столкновению с Россией в регионе. Такое мнение высказал основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт. «Америка действительно проявляет все больше и больше инициативы, когда речь идет об арктическом регионе. Это не подготовка к третьей мировой войне», — цитирует Newsweek Хамперта. По его словам, США считают Россию враждебной нацией и полагают, что «враждебность может распространиться и на Арктику». Генерал армии США, начальник Управления национальной гвардии Дэн Хокансон заявил, что союзники США по НАТО будут надеяться на поддержку Вашингтона, если в Арктике будет военное столкновение. По его словам, нужно быть готовыми отправиться туда. Американский сенатор Ангус Кинг считает, что США хотят присвоить Арктику себе, так как там есть запасы энергоносителей, сообщает телеканал 360. США усиливают присутствие в регионе из-за потенциального конфликта с Россией, связанного с глобальным потеплением, сказал военный корреспондент Андрей Коц. По мнению политолога Андрея Кошкина, США хотят создать в Арктике конфликт, который бы высасывал ресурсы России. В Последние годы Россия опережает США в арктике, передает RT.