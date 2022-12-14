Политолог Кошкин предупредил о схватке РФ и США в Арктике

14 декабря 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

США хотят создать конфликт с Россией, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и США могут столкнуться в Арктике из-за желания Вашингтона создать зону конфликта, высасывающую ресурсы РФ. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин. «Я думаю, что основной, стратегический, вектор будет направлен на Арктику. Задача США — создать конфликтогенную зону, которая будет „высасывать“ ресурсы России и создавать ей сложности в выстраивании торговых и дипломатических отношений, продаже энергоносителей и вооружений и так далее», — сказал Кошкин в интервью Пятому каналу. В Белом доме ранее заявили, что наращивание военных учений РФ в Арктике заставляет США избегать конфликтов с Москвой. США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, которые есть на этой территории, заявил американский сенатор Ангус Кинг. По словам военного корреспондента Андрея Коца, Пентагон усиливает присутствие в Арктике из-за потенциального противостояния с РФ.

Россия и США могут столкнуться в Арктике из-за желания Вашингтона создать зону конфликта, высасывающую ресурсы РФ. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин. «Я думаю, что основной, стратегический, вектор будет направлен на Арктику. Задача США — создать конфликтогенную зону, которая будет „высасывать“ ресурсы России и создавать ей сложности в выстраивании торговых и дипломатических отношений, продаже энергоносителей и вооружений и так далее», — сказал Кошкин в интервью Пятому каналу. В Белом доме ранее заявили, что наращивание военных учений РФ в Арктике заставляет США избегать конфликтов с Москвой. США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов, которые есть на этой территории, заявил американский сенатор Ангус Кинг. По словам военного корреспондента Андрея Коца, Пентагон усиливает присутствие в Арктике из-за потенциального противостояния с РФ.