В Перми назвали профессии с зарплатой от 150 тысяч рублей

SuperJob: руководителям отдела продаж в Перми готовы платить от 150 тысяч рублей

08 февраля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

На первом месте по размеру зп в Перми стоит вакансия руководителя отдела продаж Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские работодатели готовы предложить зарплату от 150 тысяч рублей руководителям отдела продаж. Вакансии проанализировал сервис по поиску работы SuperJob. «В Перми в феврале больше всего готовы платить руководителю отдела продаж. Ищут сотрудника со знаниями английского языка на свободном уровне, подтвержденным опытом в международных продажах В2В и успешным опытом управления командами», — указано в исследовании. Кроме зарплаты от 150 тысяч работнику также предложат обучение. На втором месте — вакансия менеджера по продажам оборудования с зарплатой до 140 тысяч рублей. Кандидат должен иметь техническое образование и опыт в продажах от одного года. Во время командировок сотруднику предоставят служебный автомобиль. На третьем месте — менеджер по развитию региона с зарплатой до 120 тысяч рублей. Таким кандидатам необходимо иметь высшее образование, успешный опыт в продажах В2В и водительские права категории «В». Кроме менеджеров также ценятся, судя по вакансиям, инженеры-конструкторы с зарплатой от 80 тысяч рублей и начальники производственного участка с зарплатой до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми назвали самую популярную вакансию с конкурсом в шесть тысяч человек на место. Это — администратор в интернет-магазине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские работодатели готовы предложить зарплату от 150 тысяч рублей руководителям отдела продаж. Вакансии проанализировал сервис по поиску работы SuperJob. «В Перми в феврале больше всего готовы платить руководителю отдела продаж. Ищут сотрудника со знаниями английского языка на свободном уровне, подтвержденным опытом в международных продажах В2В и успешным опытом управления командами», — указано в исследовании. Кроме зарплаты от 150 тысяч работнику также предложат обучение. На втором месте — вакансия менеджера по продажам оборудования с зарплатой до 140 тысяч рублей. Кандидат должен иметь техническое образование и опыт в продажах от одного года. Во время командировок сотруднику предоставят служебный автомобиль. На третьем месте — менеджер по развитию региона с зарплатой до 120 тысяч рублей. Таким кандидатам необходимо иметь высшее образование, успешный опыт в продажах В2В и водительские права категории «В». Кроме менеджеров также ценятся, судя по вакансиям, инженеры-конструкторы с зарплатой от 80 тысяч рублей и начальники производственного участка с зарплатой до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми назвали самую популярную вакансию с конкурсом в шесть тысяч человек на место. Это — администратор в интернет-магазине.