Метель в ЯНАО парализовала работу зимней дороги

В ЯНАО закрыли зимники из-за погоды Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Работу зимней дороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале в ЯНАО приостановили 8 февраля. Как сообщается на сайте окружной интерактивной карты, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

«С 10-00 часов 08.02.2023 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на дороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», — говорится в сообщении. На сайте Обь-Иртышского УГМС отмечается, что сегодня в некоторых районах округа возможна метель, а местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Также синоптики предупредили о резких передах температуры. Ночью температура воздуха достигала -33 градусов, а утром местами потеплело до — 6 градусов. На 9 февраля обещают -3, -8 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня утром закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной стали погодные условия.