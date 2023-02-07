07 февраля 2023
06 февраля 2023

Метель в ЯНАО парализовала работу зимней дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
В ЯНАО закрыли зимники из-за погоды Фото:

Работу зимней дороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале в ЯНАО приостановили 8 февраля. Как сообщается на сайте окружной интерактивной карты, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

«С 10-00 часов 08.02.2023 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на дороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», — говорится в сообщении. На сайте Обь-Иртышского УГМС отмечается, что сегодня в некоторых районах округа возможна метель, а местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Также синоптики предупредили о резких передах температуры. Ночью температура воздуха достигала -33 градусов, а утром местами потеплело до — 6 градусов. На 9 февраля обещают -3, -8 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня утром закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной стали погодные условия.

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Работу зимней дороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале в ЯНАО приостановили 8 февраля. Как сообщается на сайте окружной интерактивной карты, причиной стали неблагоприятные погодные условия. «С 10-00 часов 08.02.2023 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на дороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», — говорится в сообщении. На сайте Обь-Иртышского УГМС отмечается, что сегодня в некоторых районах округа возможна метель, а местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также синоптики предупредили о резких передах температуры. Ночью температура воздуха достигала -33 градусов, а утром местами потеплело до — 6 градусов. На 9 февраля обещают -3, -8 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что сегодня утром закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Причиной стали погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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