В Ельцин Центре презентуют книгу о советских иноагентах и маньяках

08 февраля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В книге представлены фото из архивов судов, документальные иллюстрации, многие из которых публикуются впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU Обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева презентует книгу про громкие уголовные дела советской эпохи в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Анонс мероприятия появился на сайте центра. «Автор книги, журналист Ева Меркачева, расскажет, зачем изучать историю преступления и наказания, что стоит за фотографиями и текстами архивных дел и почему людям нравятся фильмы о преступлениях», — говорится в описании к мероприятию. Модератором встречи станет криминолог и проректор Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев. Мероприятие пройдет 17 февраля в 19:00 в Медиазале Ельцин Центра. Судя по описанию книги «Громкие дела. Преступления и наказания в СССР», читатель сможет познакомиться с историями таких преступников как: последний казненный в СССР маньяк Фишер (настоящее имя Сергей Головкин), единственный расстрелянный в советское время ребенок Аркадий Нейланд, палач Антонина Макарова по прозвищу Тонька-пулеметчица и многие другие. Кроме этого, в книге поднимут тему перевоспитания антисоветчиков, которых судили за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. «Перекинуть мостик в прошлое не только интересно и познавательно, но и полезно для осознания тех процессов, что происходят в судебной практике сегодня. К каждой главе прилагаются архивные иллюстрации из уголовных дел и материалов судов», — указано в описании произведения на книжном сервисе «ЛитРес». Ранее стало известно, что писатель Алексей Иванов представит екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Презентация книги пройдет 16 февраля в Ельцин Центре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева презентует книгу про громкие уголовные дела советской эпохи в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Анонс мероприятия появился на сайте центра. «Автор книги, журналист Ева Меркачева, расскажет, зачем изучать историю преступления и наказания, что стоит за фотографиями и текстами архивных дел и почему людям нравятся фильмы о преступлениях», — говорится в описании к мероприятию. Модератором встречи станет криминолог и проректор Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев. Мероприятие пройдет 17 февраля в 19:00 в Медиазале Ельцин Центра. Судя по описанию книги «Громкие дела. Преступления и наказания в СССР», читатель сможет познакомиться с историями таких преступников как: последний казненный в СССР маньяк Фишер (настоящее имя Сергей Головкин), единственный расстрелянный в советское время ребенок Аркадий Нейланд, палач Антонина Макарова по прозвищу Тонька-пулеметчица и многие другие. Кроме этого, в книге поднимут тему перевоспитания антисоветчиков, которых судили за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. «Перекинуть мостик в прошлое не только интересно и познавательно, но и полезно для осознания тех процессов, что происходят в судебной практике сегодня. К каждой главе прилагаются архивные иллюстрации из уголовных дел и материалов судов», — указано в описании произведения на книжном сервисе «ЛитРес». Ранее стало известно, что писатель Алексей Иванов представит екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Презентация книги пройдет 16 февраля в Ельцин Центре.