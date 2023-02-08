В Турции произошло новое землетрясение

Вчера, 7 февраля, также происходили подземные толчки магнитудой 5,4 балла в юго-восточной части Турции. Крупнейшее землетрясение было зафиксировано в понедельник.
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В Турции зафиксировано очередное землетрясение магнитудой в 4,6 балла. Подземные толчки ощущаются в центральной части страны. «В Турции обнаружено землетрясение магнитудой 4,6 балла», — сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Колебания происходят в центральной части страны. Первые подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по московскому времени. Вчера, 7 февраля, также происходили подземные толчки магнитудой 5,4 балла в юго-восточной части Турции. Крупнейшее землетрясение было зафиксировано в понедельник.