В Турции произошло новое землетрясение

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Очередное землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Турции Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

В Турции зафиксировано очередное землетрясение магнитудой в 4,6 балла. Подземные толчки ощущаются в центральной части страны.

«В Турции обнаружено землетрясение магнитудой 4,6 балла», — сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Колебания происходят в центральной части страны. Первые подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по московскому времени.

Вчера, 7 февраля, также происходили подземные толчки магнитудой 5,4 балла в юго-восточной части Турции. Крупнейшее землетрясение было зафиксировано в понедельник.

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В Турции зафиксировано очередное землетрясение магнитудой в 4,6 балла. Подземные толчки ощущаются в центральной части страны. «В Турции обнаружено землетрясение магнитудой 4,6 балла», — сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Колебания происходят в центральной части страны. Первые подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по московскому времени. Вчера, 7 февраля, также происходили подземные толчки магнитудой 5,4 балла в юго-восточной части Турции. Крупнейшее землетрясение было зафиксировано в понедельник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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