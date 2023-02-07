В ЯНАО вырос спрос на медиков, юристов и разнорабочих

В регионе резко увеличилось количество вакансий в сфере медицины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спрос на врачей, юристов, рекламщиков и разнорабочих резко вырос в ЯНАО по сравнению с 2022 годом. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru.

«Спрос на персонал в ЯНАО вырос на 8% по сравнению с январем прошлого года. Количество активных вакансий наиболее заметно выросло в профессиональных сферах „Медицина, фармацевтика“ (сразу +88% к прошлому году), „Инсталляция и сервис“ (+78%), „Юристы“ (+51%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+48%) и „Рабочий персонал“ (+43%)», — говорится в сообщении.

При этом в ЯНАО по сравнению с прошлым годом значительно упал спрос на профессии в сферах науки и образования (-42%), добычи сырья (-35%), автобизнеса (-31%) и административного персонала (-22%). Также сократилось количество вакансий в сферах менеджмента, банковского дела и индустрии красоты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стало больше вакансий с заработной платой от 150 тысяч рублей. За год их число увеличилось в 2,5 раза.