Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии достигло 10 тысяч

08 февраля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Турции и Сирии от землетрясения погибло более 10 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 10 тысяч человек в обеих странах. Землетрясение признано крупнейшим за последние годы в данном регионе. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что число погибших в результате землетрясения в понедельник достигло 8754 человек. В сочетании с 2470 известными случаями смерти в Сирии общее официальное число погибших [в обеих странах] составляет 11 224 человека», — говорится в материале газеты . Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что окончательное число жертв может возрасти до 20 тысяч человек. В Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Волны также задели Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Происшествие затронуло около 17 стран. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Турецкие власти запросили помощь в ликвидации последствий происшествия у других государств. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 10 тысяч человек в обеих странах. Землетрясение признано крупнейшим за последние годы в данном регионе. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что число погибших в результате землетрясения в понедельник достигло 8754 человек. В сочетании с 2470 известными случаями смерти в Сирии общее официальное число погибших [в обеих странах] составляет 11 224 человека», — говорится в материале газеты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что окончательное число жертв может возрасти до 20 тысяч человек. В Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Волны также задели Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Происшествие затронуло около 17 стран. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Турецкие власти запросили помощь в ликвидации последствий происшествия у других государств. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области.