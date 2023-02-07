Застройщики Тюмени прогнозируют снижение цен из-за переизбытка квартир. Инсайд

08 февраля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Новые жилые комплексы возводят сейчас во всех районах Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики опасаются, что будут вынуждены снижать цены на жилье, чтобы избавиться от «застоявшихся» квартир. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в одной из строительных компаний, работающих на территории Тюменской области. «У нас может образоваться определенный пул квартир, которые мы не сможем продать из-за высоких темпов строительства жилья. Сейчас строится очень много, в 2022 году построили намного больше чем было запланировано. Пока квартиры раскупают, но потребность все равно ограничена, и мы можем скоро просто перенасытить рынок», — поделился источник. По словам застройщика, даже при постоянном росте рождаемости и притоке людей из районов Тюменской области и соседних регионов, в областной столице скоро будет нарушен баланс между спросом и предложением. «Я говорю только о коммерческом жилье, естественно о проектах переселения или комплексного развития речи не идет», — добавил URA.RU собеседник. Известно, что в 2022 году застройщики сдали в эксплуатацию 146% от запланированной нормы жилья. По словам инсайдера, чтобы избежать «застоя» на рынке, уже в конце года застройщики были вынуждены предлагать покупателям акции и подарки. Если темпы строительства сохранятся, продавцам придется использовать систему скидок. URA.RU направило письменный запрос в главное управление строительства Тюменской области о влиянии темпов застройки на рынок жилья. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, как не переплатить при покупке квартиры в Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские застройщики опасаются, что будут вынуждены снижать цены на жилье, чтобы избавиться от «застоявшихся» квартир. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в одной из строительных компаний, работающих на территории Тюменской области. «У нас может образоваться определенный пул квартир, которые мы не сможем продать из-за высоких темпов строительства жилья. Сейчас строится очень много, в 2022 году построили намного больше чем было запланировано. Пока квартиры раскупают, но потребность все равно ограничена, и мы можем скоро просто перенасытить рынок», — поделился источник. По словам застройщика, даже при постоянном росте рождаемости и притоке людей из районов Тюменской области и соседних регионов, в областной столице скоро будет нарушен баланс между спросом и предложением. «Я говорю только о коммерческом жилье, естественно о проектах переселения или комплексного развития речи не идет», — добавил URA.RU собеседник. Известно, что в 2022 году застройщики сдали в эксплуатацию 146% от запланированной нормы жилья. По словам инсайдера, чтобы избежать «застоя» на рынке, уже в конце года застройщики были вынуждены предлагать покупателям акции и подарки. Если темпы строительства сохранятся, продавцам придется использовать систему скидок. URA.RU направило письменный запрос в главное управление строительства Тюменской области о влиянии темпов застройки на рынок жилья. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, как не переплатить при покупке квартиры в Тюмени.