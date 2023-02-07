07 февраля 2023

На место массовой драки в школе Челябинска выехал прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования Фото:

На место массовой драки в школу Челябинска в образовательный центр №5 выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого несовершеннолетним причинены телесные повреждения неустановленными лицами. И.о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит условия пребывания учащихся в образовательном центре №5. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Конфликт в микрорайоне Парковый произошел в первой половине дня, во время уроков. Подростки в масках и черной одежде, в балаклавах и вооруженные молотком, ворвались в школу и устроили драку прямо в фойе образовательного учреждения.

Обстановка возле школы сейчас спокойная. Успели заменить стекло, разбитое в ходе конфликта, передает корреспондент URA.RU. В следственном управление СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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В школе начали оперативно чинить разбитые стекла
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На место массовой драки в школу Челябинска в образовательный центр №5 выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона. «Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого несовершеннолетним причинены телесные повреждения неустановленными лицами. И.о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб», — заявили в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит условия пребывания учащихся в образовательном центре №5. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Конфликт в микрорайоне Парковый произошел в первой половине дня, во время уроков. Подростки в масках и черной одежде, в балаклавах и вооруженные молотком, ворвались в школу и устроили драку прямо в фойе образовательного учреждения. Обстановка возле школы сейчас спокойная. Успели заменить стекло, разбитое в ходе конфликта, передает корреспондент URA.RU. В следственном управление СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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