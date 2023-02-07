На место массовой драки в школе Челябинска выехал прокурор

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На место массовой драки в школу Челябинска в образовательный центр №5 выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого несовершеннолетним причинены телесные повреждения неустановленными лицами. И.о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит условия пребывания учащихся в образовательном центре №5. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Конфликт в микрорайоне Парковый произошел в первой половине дня, во время уроков. Подростки в масках и черной одежде, в балаклавах и вооруженные молотком, ворвались в школу и устроили драку прямо в фойе образовательного учреждения.

Обстановка возле школы сейчас спокойная. Успели заменить стекло, разбитое в ходе конфликта, передает корреспондент URA.RU. В следственном управление СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Дети продолжают учиться, учебный процесс восстановлен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе начали оперативно чинить разбитые стекла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU