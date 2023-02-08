08 февраля 2023

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, скорая помошь
Состояние человека с тремя инфекциями будет определятся самой тяжелой из них Фото:
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Коронавирус COVID-19

Человек может заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая нынешний подъем заболеваемости коронавируса и гриппа в России. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Коронавирус и грипп будут заражать, а не конкурировать при высокой заболеваемости и той, и другой инфекции. Возможно, что увеличится процент людей, которые будут заражены несколькими инфекциями. Я не имею в виду только грипп и ковид. Это может быть грипп плюс аденовирусная инфекция, ковид и еще что-то. В некоторых случаях даже может быть три инфекции за раз. Общее состояние будет определяется тяжестью более тяжелой инфекции. В этом ряду таковым является ковид», — сказал Николай Крючков.

По словам специалиста, инфекции могут передаться человеку как от одного, так и от нескольких источников заражения. «Клеток в организме очень много. Человек может заразиться от источника, который болен двумя инфекциями. Такое вполне может быть. Или человек в 1-2 дня контактировал с источником, у которого одна инфекция, а у другого — другая, и удалось инфицировать. В этом случае заражается организм двумя или тремя инфекциями», — уточнил иммунолог.

При этом, отметил собеседник агентства, несколько инфекций в организме серьезно угрожают лишь некоторым группам населения. «Для узкой прослойки людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и очень пожилых такая микст-инфекция может осложнить состояние. Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм, но у большинства людей какой-то разницы мы не видим», — заключил Крючков.

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Человек может заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая нынешний подъем заболеваемости коронавируса и гриппа в России. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Коронавирус и грипп будут заражать, а не конкурировать при высокой заболеваемости и той, и другой инфекции. Возможно, что увеличится процент людей, которые будут заражены несколькими инфекциями. Я не имею в виду только грипп и ковид. Это может быть грипп плюс аденовирусная инфекция, ковид и еще что-то. В некоторых случаях даже может быть три инфекции за раз. Общее состояние будет определяется тяжестью более тяжелой инфекции. В этом ряду таковым является ковид», — сказал Николай Крючков. По словам специалиста, инфекции могут передаться человеку как от одного, так и от нескольких источников заражения. «Клеток в организме очень много. Человек может заразиться от источника, который болен двумя инфекциями. Такое вполне может быть. Или человек в 1-2 дня контактировал с источником, у которого одна инфекция, а у другого — другая, и удалось инфицировать. В этом случае заражается организм двумя или тремя инфекциями», — уточнил иммунолог. При этом, отметил собеседник агентства, несколько инфекций в организме серьезно угрожают лишь некоторым группам населения. «Для узкой прослойки людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и очень пожилых такая микст-инфекция может осложнить состояние. Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм, но у большинства людей какой-то разницы мы не видим», — заключил Крючков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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