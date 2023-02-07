Губернатор Комарова раскрыла уровень безработицы в ХМАО

Губернатор Комарова рассказала, что в ХМАО уровень безработицы составил 0,37%

В начале 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,37% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала об уровне безработице в регионе. В начале 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,37%. Об этом глава Югры заявила на заседании проектного комитета и комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики.

«С начала года показатель снизился на одну сотую процента. Что касается выплат заработной платы, то здесь важную роль играет оценка надзорных органов. Задолженность по заработной плате перед работниками составила 69,1 млн рублей в 11 организациях», — подчеркнула Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве ХМАО ожидают всплеска безработицы в регионе до конца года при пессимистичном сценарии развития событий из-за западных санкций. Меньше всего безработных в Югре зарегистрировано в Нижневартовском районе.