Мэр Перми опубликовал экскурсионный маршрут к 300-летию города. Фото

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин ждет туристов на 300-летие Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Автобусная экскурсия по Перми, которую власти разрабатывают к 300-летию города, займет полтора часа. За это время туристы проедут 30 км, знакомясь с местными достопримечательностями, рассказал мэр Алексей Демкин.

«Стартует рейс от станции „Пермь-1“, где можно будет сделать фото у нашего „Счастья не за горами“. Затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент „МиГ на взлете“, по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернется на исходную точку», — пишет Демкин в соцсетях.

Он отмечает, что в поездке пассажиры смогут использовать аудиогид, а билет будет действовать в течение целого дня. Так что на любой остановке маршрута можно выйти, а затем вновь сесть в автобус. О том, что власти планируют к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус под номером 300, стало известно в конце прошлого года.

На маршруте будет 16 остановок

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Автобусная экскурсия по Перми, которую власти разрабатывают к 300-летию города, займет полтора часа. За это время туристы проедут 30 км, знакомясь с местными достопримечательностями, рассказал мэр Алексей Демкин. «Стартует рейс от станции „Пермь-1“, где можно будет сделать фото у нашего „Счастья не за горами“. Затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент „МиГ на взлете“, по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернется на исходную точку», — пишет Демкин в соцсетях. Он отмечает, что в поездке пассажиры смогут использовать аудиогид, а билет будет действовать в течение целого дня. Так что на любой остановке маршрута можно выйти, а затем вновь сесть в автобус. О том, что власти планируют к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус под номером 300, стало известно в конце прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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