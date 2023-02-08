Алексей Демкин ждет туристов на 300-летие Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Автобусная экскурсия по Перми, которую власти разрабатывают к 300-летию города, займет полтора часа. За это время туристы проедут 30 км, знакомясь с местными достопримечательностями, рассказал мэр Алексей Демкин.

«Стартует рейс от станции „Пермь-1“, где можно будет сделать фото у нашего „Счастья не за горами“. Затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент „МиГ на взлете“, по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернется на исходную точку», — пишет Демкин в соцсетях.

Он отмечает, что в поездке пассажиры смогут использовать аудиогид, а билет будет действовать в течение целого дня. Так что на любой остановке маршрута можно выйти, а затем вновь сесть в автобус. О том, что власти планируют к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус под номером 300, стало известно в конце прошлого года.