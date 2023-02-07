Товары тюменских производителей впервые выйдут на рынки Египта

В Египте будут искать покупателей тюменских товаров для нефтегазовой промышленности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские производители товаров и компонентов для нефтегазовой промышленности впервые представят свою продукцию на рынках Египта. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева.

«Через три дня у нас вылет в Египет с бизнес-миссией. В программе обозначено посещение нефтегазовой выставки, поэтому направление в этот раз именно такое. Список компаний определен, готовимся к событию», — пояснила URA.RU Ульянцева.

Что за компании покажут свою продукцию египетскому бизнесу, в региональной торгово-промышленной палате пока не говорят. Известно, что это будут производители различных комплектующих, компонентов и программного обеспечения для предприятий нефтегазового сектора. В ходе бизнес-миссии будут достигнуты договоренности, которые затем лягут в основу постоянных контрактов для тюменских экспортеров.

«У нас уже есть постоянные контракты в Египте, там очень заинтересованы нашими мини-тракторами. Но надо понимать, что экспортер должен быть готов работать с большими объемами продукции», — добавила Ульянцева.

Также в ТПП Тюменской области рассказали, что следующая бизнес-миссия пройдет в начале марта. Тюменских бизнесменов примет Иран. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский поставщик леса планирует искать партнеров в Египте.