Сотрудники полиции задержали шестерых подростков, ворвавшихся в балаквалах и с молотками 8 февраля в образовательный центр №5 и избивших сверстников. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Их задержали в одном из домов на Краснопольском проспекте. Сейчас их везут для допроса в полицию», — сообщил источник.
По предварительной информации, учащиеся могли симпатизировать или относить себя к движению скинхедов, субкультуре, которая пропагандирует насилие по национальному признаку. Конфликт произошел между группами подростков разных национальностей.
Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах с молотками и предметом, похожим на пистолет. Они преследовали двух подростков, которые позже были госпитализированы.
Сотрудники полиции задержали шестерых подростков, ворвавшихся в балаквалах и с молотками 8 февраля в образовательный центр №5 и избивших сверстников. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Их задержали в одном из домов на Краснопольском проспекте. Сейчас их везут для допроса в полицию», — сообщил источник. По предварительной информации, учащиеся могли симпатизировать или относить себя к движению скинхедов, субкультуре, которая пропагандирует насилие по национальному признаку. Конфликт произошел между группами подростков разных национальностей. Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах с молотками и предметом, похожим на пистолет. Они преследовали двух подростков, которые позже были госпитализированы.