Силовики задержали участников массовой драки в челябинской школе. Фото

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Задержанные по происшествию в Образовательном центре №5. Челябинск
Полиция задержала участников драки в одном из домов на Краснопольском проспекте (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции задержали шестерых подростков, ворвавшихся в балаквалах и с молотками 8 февраля в образовательный центр №5 и избивших сверстников. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Их задержали в одном из домов на Краснопольском проспекте. Сейчас их везут для допроса в полицию», — сообщил источник.

По предварительной информации, учащиеся могли симпатизировать или относить себя к движению скинхедов, субкультуре, которая пропагандирует насилие по национальному признаку. Конфликт произошел между группами подростков разных национальностей.

Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах с молотками и предметом, похожим на пистолет. Они преследовали двух подростков, которые позже были госпитализированы.

Задержанные по происшествию в Образовательном центре №5. Челябинск
Задержанные учатся в 9-11 классах
Фото:
Задержанные по происшествию в Образовательном центре №5. Челябинск
Всех задержанных увезли в полицию
Фото:

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Сотрудники полиции задержали шестерых подростков, ворвавшихся в балаквалах и с молотками 8 февраля в образовательный центр №5 и избивших сверстников. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Их задержали в одном из домов на Краснопольском проспекте. Сейчас их везут для допроса в полицию», — сообщил источник. По предварительной информации, учащиеся могли симпатизировать или относить себя к движению скинхедов, субкультуре, которая пропагандирует насилие по национальному признаку. Конфликт произошел между группами подростков разных национальностей. Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах с молотками и предметом, похожим на пистолет. Они преследовали двух подростков, которые позже были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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