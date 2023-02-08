Полиция задержала участников драки в одном из домов на Краснопольском проспекте (архивное фото) Фото: Фото читатель URA.RU © URA.RU

Сотрудники полиции задержали шестерых подростков, ворвавшихся в балаквалах и с молотками 8 февраля в образовательный центр №5 и избивших сверстников. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Их задержали в одном из домов на Краснопольском проспекте. Сейчас их везут для допроса в полицию», — сообщил источник.

По предварительной информации, учащиеся могли симпатизировать или относить себя к движению скинхедов, субкультуре, которая пропагандирует насилие по национальному признаку. Конфликт произошел между группами подростков разных национальностей.

Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах с молотками и предметом, похожим на пистолет. Они преследовали двух подростков, которые позже были госпитализированы.

Задержанные учатся в 9-11 классах Фото: Фото читатель URA.RU © URA.RU