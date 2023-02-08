Неизвестные в балаклавах разбили окно входной двери образовательного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики образовательного центра №5, куда 8 февраля ворвались неизвестные в балаклавах, заявили, что это были скинхеды. Об этом дети рассказали в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Точно не знаем, что произошло. Говорят, это были скинхеды», — заявили ученики центра URA.RU.

Как сказали школьники, между двумя подростками разных национальностей постоянно возникали конфликты. Они решили выяснить отношения у соседней школы. Драка завязалась между компаниями из шести и двух подростков. Двое помчались в сторону ОЦ №5, за ними гнались другие участники потасовки. На дороге у школы видны следы крови.

«Все родители перепугались. В школьных чатах появились сообщения о стрельбе, это среди детей слухи поползли, особенно когда уроки прервали и стали выводить из школы. Учителя успокаивали, что все уже закончилось, но многих младших школьников родители забрали домой», — поделилась с URA.RU мать одного из учеников.

Другая родительница рассказала, что свидетелями драки стали дети, которых очень долго успокаивали. Родители отмечают, что конфликт произошел до пропускного пункта, но, по их мнению, охранники вмешались в ситуацию не сразу.

В пресс-службе мэра Челябинска Натальи Котовой заявили о поручении провести служебную проверку по факту инцидента. Результаты проверки Котова ждет в максимально сжатые сроки.

На видео с камер наблюдения подростки в масках и балаклавах, вооруженные молотком, устроили драку прямо в фойе. Один из нападавших направил на убежавшего в образовательный центр юношу травматический пистолет. Двое госпитализированы.

В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что инцидент взят на контроль. На место происшествия выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Губернатор Алексей Текслер поручил правоохранительным органам усилить контроль по всему региону, а мэрии и минобразования оценить работу администрации и охраны ОЦ №5.

Перед входом на территорию образовательного центра обнаружили кровь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас обстановка в образовательном центре нормализовалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU