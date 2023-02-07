07 февраля 2023

В тюменской полиции решили вопрос с утечкой кадров

Тюменская полиция нанимает молодых сотрудников, чтобы выйти из кадрового кризиса
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
В Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте набирают молодых сотрудников Фото:

Для того чтобы укомплектовать штат в Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте начали набирать молодых сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее в ведомстве произошла волна увольнений среди полицейских рядового состава.

«Утечку кадров решили за счет набора молодых сотрудников. Это ребята, которые пришли из армии, прошли обучение и сдали все необходимые тесты. В линейном отделе им предложили достойные условия работы, поэтому они устраиваются туда с большим желанием», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что к кандидатам на службу в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте предъявляются высокие требования. Смягчать их для того, чтобы быстрее укомплектовать штат, в ведомстве не стали.

На официальном сайте управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу указано, что претендовать на службу в ведомстве могут мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже полного среднего и прошедшие срочную службу в ВС РФ. «К кандидатам также предъявляются дополнительные требования. Это гражданство РФ, отсутствие судимости, отличное состояние здоровья и хорошая физическая подготовка», — указано на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что из Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте начали массово увольняться сотрудники. Силовики объяснили это тем, что в ведомстве происходит ротация кадров.

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Для того чтобы укомплектовать штат в Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте начали набирать молодых сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее в ведомстве произошла волна увольнений среди полицейских рядового состава. «Утечку кадров решили за счет набора молодых сотрудников. Это ребята, которые пришли из армии, прошли обучение и сдали все необходимые тесты. В линейном отделе им предложили достойные условия работы, поэтому они устраиваются туда с большим желанием», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что к кандидатам на службу в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте предъявляются высокие требования. Смягчать их для того, чтобы быстрее укомплектовать штат, в ведомстве не стали. На официальном сайте управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу указано, что претендовать на службу в ведомстве могут мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже полного среднего и прошедшие срочную службу в ВС РФ. «К кандидатам также предъявляются дополнительные требования. Это гражданство РФ, отсутствие судимости, отличное состояние здоровья и хорошая физическая подготовка», — указано на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что из Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте начали массово увольняться сотрудники. Силовики объяснили это тем, что в ведомстве происходит ротация кадров.
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