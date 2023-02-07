Власти Нижневартовска готовят компенсацию жителям домов, где по соседству взорвался газ

Взрыв газа в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря 2022 года Фото: Елена Антипина © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Власти Нижневартовска (ХМАО) прорабатывают вопрос о выплате компенсации жителям домов, примыкающих к пятиэтажке на улице Мира, 6а, где 4 декабря взорвался газ. Власти планируют выкупить у собственников ряд квартир с помещениями в, так называемых, арках, которые демонтируют вместе с пострадавшим от взрыва домом. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте ЖКХ.

«Прорабатываем вопрос [выплаты компенсации] полностью за квартиру. Это решение в стадии утверждения. Сама экспертиза рекомендует демонтировать арки. После разбора арок эти квартиры будут находится в муниципальной собственности, там будет проведен ремонт и это будут полноценные квартиры», — прокомментировал журналисту агентства исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков.

В департаменте ЖКХ уточняют, что после сноса дома по адресу Мира, 6а в соседних домах проведут дополнительную экспертизу. После чего будет понятно, повлиял ли демонтаж здания на строения.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска проспонсируют покупку квартир для жителей дома, в котором произошел взрыв. Город возьмет на себя обязательства по возмещению разницы между ценой выкупаемого и приобретаемого жилья.