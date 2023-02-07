Власти Нижневартовска проспонсируют покупку квартир для жителей дома, в котором произошел взрыв

08 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Стоимость разницы между изымаемыми и предоставляемыми квартирами составит около 0,5 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Администрация Нижневартовска (ХМАО) финансово поможет жителям дома по улице Мира 6а, где взорвался газ, купить новые квартиры. Об этом заявила вице-спикер думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая. «Речь идет о дополнительной мере соцподдержки для жителей дома, которые оказались в ситуации, которая от них не зависит. Бюджет возьмет на себя обязательства по возмещению разницы между ценой выкупаемого и приобретаемого жилья», — отметила Наталья Зяблицкая. Согласно решению думы, ориентировочная стоимость разницы между изымаемыми (в доме 6а по улице Мира) и предоставляемыми жилыми помещениями (приобретаются в домах не старше 5 лет) составит около 500 000 руб. Согласно расчетам, сумма недополученных денежных средств в городской бюджет составит около 15 млн руб. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова указала на необходимость предоставления пострадавшим жильцам квартир до момента сноса здания. Дом признан аварийным экспертизой ГО и ЧС.

Администрация Нижневартовска (ХМАО) финансово поможет жителям дома по улице Мира 6а, где взорвался газ, купить новые квартиры. Об этом заявила вице-спикер думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая. «Речь идет о дополнительной мере соцподдержки для жителей дома, которые оказались в ситуации, которая от них не зависит. Бюджет возьмет на себя обязательства по возмещению разницы между ценой выкупаемого и приобретаемого жилья», — отметила Наталья Зяблицкая. Согласно решению думы, ориентировочная стоимость разницы между изымаемыми (в доме 6а по улице Мира) и предоставляемыми жилыми помещениями (приобретаются в домах не старше 5 лет) составит около 500 000 руб. Согласно расчетам, сумма недополученных денежных средств в городской бюджет составит около 15 млн руб. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова указала на необходимость предоставления пострадавшим жильцам квартир до момента сноса здания. Дом признан аварийным экспертизой ГО и ЧС.