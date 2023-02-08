Прокуратура Нидерландов: Путина нельзя обвинить в крушении малазийского Boeing

08 февраля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Расследование крушения Boeing достигло предела, заявил Дигна ван Бетцелар Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Президента России Владимира Путина нельзя обвинить в крушении малазийского Boeing над Украиной в 2014 году. Об этом заявил глава Следственного комитета Гааги Дигна ван Бетцелар. «Мы ничего не можем с этим поделать, Путина нельзя привлечь к уголовной ответственности [из-за крушения Boeing], — заявил Дигна ван Бетцелар. Его слова приводит Reuters . По его словам, расследование крушения «достигло своего предела». При этом для преследования новых подозреваемых нет достаточного количества выводов, заключил глава СК. Малазийский Boeing 777-200 был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. Позже Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения пришла к выводу, что Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал России. Однако в Минобороны РФ опровергли причастность ЗРК к российской стороне. Спустя время в прокуратуре Нидерландов вновь обвинили РФ в авиакатастрофе. По их заявлениям, российское руководство причастно к принятию решения о передаче Донецкой Народной Республике ЗРК «Бук», передает MK.RU .

Президента России Владимира Путина нельзя обвинить в крушении малазийского Boeing над Украиной в 2014 году. Об этом заявил глава Следственного комитета Гааги Дигна ван Бетцелар. «Мы ничего не можем с этим поделать, Путина нельзя привлечь к уголовной ответственности [из-за крушения Boeing], — заявил Дигна ван Бетцелар. Его слова приводит Reuters. По его словам, расследование крушения «достигло своего предела». При этом для преследования новых подозреваемых нет достаточного количества выводов, заключил глава СК. Малазийский Boeing 777-200 был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. Позже Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения пришла к выводу, что Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал России. Однако в Минобороны РФ опровергли причастность ЗРК к российской стороне. Спустя время в прокуратуре Нидерландов вновь обвинили РФ в авиакатастрофе. По их заявлениям, российское руководство причастно к принятию решения о передаче Донецкой Народной Республике ЗРК «Бук», передает MK.RU.