В Академии военных наук предупредили о подготовке Польши к завоеванию части Украины

Польша планирует обогнать по вооружению Германию, считает Александр Бартош Фото: Министерство обороны Великобритании

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Польша планирует стать сильнейшей военной державой Европы и, укрепившись также в части вооружения, вернуть себе Львов и Ивано-Франковск (запад Украины). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Польша целенаправленно готовит себя к роли сильнейшей военной державы Европы. Правда, у нее нет ядерного оружия. Но по потенциалу вооруженных сил, сухопутных войск, она собирается превзойти Германию. Именно поэтому она сейчас и накапливает вооружение — дальнобойные ракеты, самолеты, танки. Также Польша рассчитывает отхватить часть территории Украины. Что у них не получится, это сразу можно сказать. Тем не менее они следуют своим давним историческим амбициям и заявляют претензии на Западные области Украины — Львов, Ивано-Франковск, некоторые другие местности. С этой целью они сейчас накачивают себе военные мускулы», — объяснил Александр Бартош.

По словам военного дипломата, статус сильнейшей военной державы Европы позволит Польше получить серьезные дивиденды. «Это обещает им серьезные дивиденды материальные. То есть если сейчас у Германии ведущая экономика Европы, у нее сильные вооруженные силы, то постепенно поляки ее оттеснят. США им в этом всячески содействуют. В частности то, что американцы взорвали „Северные потоки“, позволило Польше стать основным поставщиком газа для многих стран Европы. А это очень приличные деньги, они на этом хорошо зарабатывают», — подчеркнул Бартош.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше 18 систем HIMARS. Республика также запросила у Америки 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, тренировочные ракеты и запасные части.