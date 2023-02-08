Профессор раскрыл, чем ВСУ заменили химоружие

Профессор: ВСУ распыляют пестициды на поле боя

09 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

После распыления предполагаемого химоружия у солдат были рвота и судороги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина вместо химического оружия распыляет пестициды, которые не приводят к летальным исходам, но отравляют организм российских солдат, доводя до рвоты и судорог. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился профессор фармакологии Владимир Ветошкин. Ранее российские военкоры заявили, что ВСУ применяют химическое оружие в зоне боевых действий. Так, им стало известно о сбрасывании с дрона боевых отравляющих веществ. По информации, у бойцов после этого начинаются рвота и судороги. Такие инциденты были замечены на соледарском и артемовском направлениях, уточнил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Здесь [на Украине], я так понимаю, летальных исходов не было. Были рвота и судороги. И порошок, который распылялся. У меня начальник в свое время работал специалистом по биозащите, мы с ним посмотрели видео, посоветовались и решили, что все-таки это какой-то сельскохозяйственное фосфороорганическое соединение. Таким образом, вот она вся симптоматика, никаких летальных исходов», — пояснил профессор. Он уточнил, что фактически это пестицид и отравление им можно лечить. «Лечить это можно, но я так понимаю, что для наших оппонентов с той стороны это своего рода оправдательный момент. Это же не химическое оружие, это пестицид», — отметил Ветошкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина вместо химического оружия распыляет пестициды, которые не приводят к летальным исходам, но отравляют организм российских солдат, доводя до рвоты и судорог. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился профессор фармакологии Владимир Ветошкин. Ранее российские военкоры заявили, что ВСУ применяют химическое оружие в зоне боевых действий. Так, им стало известно о сбрасывании с дрона боевых отравляющих веществ. По информации, у бойцов после этого начинаются рвота и судороги. Такие инциденты были замечены на соледарском и артемовском направлениях, уточнил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Здесь [на Украине], я так понимаю, летальных исходов не было. Были рвота и судороги. И порошок, который распылялся. У меня начальник в свое время работал специалистом по биозащите, мы с ним посмотрели видео, посоветовались и решили, что все-таки это какой-то сельскохозяйственное фосфороорганическое соединение. Таким образом, вот она вся симптоматика, никаких летальных исходов», — пояснил профессор. Он уточнил, что фактически это пестицид и отравление им можно лечить. «Лечить это можно, но я так понимаю, что для наших оппонентов с той стороны это своего рода оправдательный момент. Это же не химическое оружие, это пестицид», — отметил Ветошкин.