Губернатор ЯНАО проинспектировал аэропорт в Новом Уренгое перед открытием

08 февраля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов в новом аэропорту встретился со старожилами и заслуженными авиаторами Фото: Елена Федорова © URA.RU Накануне официального открытия нового терминала аэропорта в Новом Уренгое губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на объекте вместе с жителями города и заслуженными авиаторами. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Представили на строгий суд старожилов Нового Уренгоя и заслуженных авиаторов новый терминал аэропорта. Главная награда для меня и всей нашей большой команды — высокая оценка заслуженными ямальцами нашего труда. Завтра аэропорт Нового Уренгоя официально будет запущен — и это только начало масштабных преобразований к юбилею газовой столицы», — написал Артюхов. Губернатор отметил, что достигнуть задуманного получается благодаря подвигу ямальцев. Артюхов восхитился воздушной гаванью. «У нас сегодня самый красивый аэропорт в стране, я уверен. На севере — точно», — отметил он. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову не понравилось то, что новый терминал аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулся с проблемами во время работы в тестовом режиме. На официальном открытии объекта у главы Ямала с руководством аэропорта состоится разговор.

Накануне официального открытия нового терминала аэропорта в Новом Уренгое губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на объекте вместе с жителями города и заслуженными авиаторами. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Представили на строгий суд старожилов Нового Уренгоя и заслуженных авиаторов новый терминал аэропорта. Главная награда для меня и всей нашей большой команды — высокая оценка заслуженными ямальцами нашего труда. Завтра аэропорт Нового Уренгоя официально будет запущен — и это только начало масштабных преобразований к юбилею газовой столицы», — написал Артюхов. Губернатор отметил, что достигнуть задуманного получается благодаря подвигу ямальцев. Артюхов восхитился воздушной гаванью. «У нас сегодня самый красивый аэропорт в стране, я уверен. На севере — точно», — отметил он. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову не понравилось то, что новый терминал аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулся с проблемами во время работы в тестовом режиме. На официальном открытии объекта у главы Ямала с руководством аэропорта состоится разговор.