07 февраля 2023

Губернатор ЯНАО проинспектировал аэропорт в Новом Уренгое перед открытием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов Награждение медалистов выпускников. Новый Уренгой, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов в новом аэропорту встретился со старожилами и заслуженными авиаторами Фото:

Накануне официального открытия нового терминала аэропорта в Новом Уренгое губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на объекте вместе с жителями города и заслуженными авиаторами. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа.

«Представили на строгий суд старожилов Нового Уренгоя и заслуженных авиаторов новый терминал аэропорта. Главная награда для меня и всей нашей большой команды — высокая оценка заслуженными ямальцами нашего труда. Завтра аэропорт Нового Уренгоя официально будет запущен — и это только начало масштабных преобразований к юбилею газовой столицы», — написал Артюхов.

Губернатор отметил, что достигнуть задуманного получается благодаря подвигу ямальцев. Артюхов восхитился воздушной гаванью. «У нас сегодня самый красивый аэропорт в стране, я уверен. На севере — точно», — отметил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову не понравилось то, что новый терминал аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулся с проблемами во время работы в тестовом режиме. На официальном открытии объекта у главы Ямала с руководством аэропорта состоится разговор.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Накануне официального открытия нового терминала аэропорта в Новом Уренгое губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на объекте вместе с жителями города и заслуженными авиаторами. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Представили на строгий суд старожилов Нового Уренгоя и заслуженных авиаторов новый терминал аэропорта. Главная награда для меня и всей нашей большой команды — высокая оценка заслуженными ямальцами нашего труда. Завтра аэропорт Нового Уренгоя официально будет запущен — и это только начало масштабных преобразований к юбилею газовой столицы», — написал Артюхов. Губернатор отметил, что достигнуть задуманного получается благодаря подвигу ямальцев. Артюхов восхитился воздушной гаванью. «У нас сегодня самый красивый аэропорт в стране, я уверен. На севере — точно», — отметил он. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову не понравилось то, что новый терминал аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулся с проблемами во время работы в тестовом режиме. На официальном открытии объекта у главы Ямала с руководством аэропорта состоится разговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...