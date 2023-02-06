Руководители аэропорта Нового Уренгоя получат выговор от главы ЯНАО Артюхова

На новые терминал аэропорта жаловались пассажиры Фото: Елизавета Иванова

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову не понравилось то, что новый терминал аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулся с проблемами во время работы в тестовом режиме. Как сообщает URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, на официальном открытии объекта у главы Ямала с руководством аэропорта состоится серьезный разговор.

«Артюхов поедет принимать новый терминал аэропорта Нового Уренгоя после скандала, связанного с тем, что в здании замерзали пассажиры. Говорят, глава Ямала очень недоволен тем, что самый масштабный проект 2022 года не смогли сдать без проблем, учитывая, что во всех правительственных соцсетях транслировались этапы строительства аэропорта. Если к приезду Артюхова ошибки не будут исправлены, то будет серьезный разговор с директором аэропорта Романом Бочковым, который может привести к смене руководства в ведомстве», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Официальное открытие аэропорта произойдет 9 февраля, при этом в тестовом режиме он работает с декабря. За это время в адрес правительства прилетело несколько замечаний от пассажиров аэропорта. Как оказалось, температура внутри здания была очень низкой и люди мерзли. Также ямальцы отметили, что цена на парковку около аэропорта довольно высокая, а один из горожан вовсе создал петицию о бесплатной парковке.