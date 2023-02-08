08 февраля 2023

Зеленский: без поставок вооружения конфликт на Украине пойдет на спад

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский пожаловался, что боеприпасы для ВСУ заканчиваются Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Без военной поддержки Запада конфликт на Украине пойдет на спад. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский на встрече премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются», — сказал Зеленский, его слова передает Sky news.

Ранее URA.RU сообщало об обещании британского премьер-министра Сунака предоставить Украине танки Challenger 2. Танки, по заявлению, премьера прибудут в следующем месяце.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью операции — поддержка жителей Донбасса и демилитаризация Украины.

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Без военной поддержки Запада конфликт на Украине пойдет на спад. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский на встрече премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются», — сказал Зеленский, его слова передает Sky news. Ранее URA.RU сообщало об обещании британского премьер-министра Сунака предоставить Украине танки Challenger 2. Танки, по заявлению, премьера прибудут в следующем месяце. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью операции — поддержка жителей Донбасса и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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