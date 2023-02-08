Зеленский: без поставок вооружения конфликт на Украине пойдет на спад

Без военной поддержки Запада конфликт на Украине пойдет на спад. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский на встрече премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются», — сказал Зеленский, его слова передает Sky news. Ранее URA.RU сообщало об обещании британского премьер-министра Сунака предоставить Украине танки Challenger 2. Танки, по заявлению, премьера прибудут в следующем месяце. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью операции — поддержка жителей Донбасса и демилитаризация Украины.