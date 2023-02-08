Зеленский: без поставок вооружения конфликт на Украине пойдет на спад

09 февраля 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пожаловался, что боеприпасы для ВСУ заканчиваются Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без военной поддержки Запада конфликт на Украине пойдет на спад. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский на встрече премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются», — сказал Зеленский, его слова передает Sky news. Ранее URA.RU сообщало об обещании британского премьер-министра Сунака предоставить Украине танки Challenger 2. Танки, по заявлению, премьера прибудут в следующем месяце. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью операции — поддержка жителей Донбасса и демилитаризация Украины.

Без военной поддержки Запада конфликт на Украине пойдет на спад. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский на встрече премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются», — сказал Зеленский, его слова передает Sky news. Ранее URA.RU сообщало об обещании британского премьер-министра Сунака предоставить Украине танки Challenger 2. Танки, по заявлению, премьера прибудут в следующем месяце. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью операции — поддержка жителей Донбасса и демилитаризация Украины.