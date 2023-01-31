31 января 2023

Украина не сможет стать членом ЕС в ускоренном порядке

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз
Украина не получит обещания ускоренного вступления в ЕС на саммите 3 февраля Фото:

Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке. Об этом заявил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Страны ЕС согласятся с тем, что Украина проделала большой путь, достигла значительного прогресса в реформах, но обещания ускоренного членства не будет», — сказал источник в беседе с ТАСС. По словам собеседника, Украина не получит обещания ускоренного вступления в ЕС на саммите 3 февраля.

Ранее в издании EURACTIV заявили, что вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала. Украина намерена вступить в ЕС в течение двух лет, передает Life. При этом в ЕС не посчитали желание Киева реалистичным, сообщает RT. До этого стало известно, что в Киеве 3 февраля пройдет саммит Украина — Евросоюз.

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Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке. Об этом заявил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. «Страны ЕС согласятся с тем, что Украина проделала большой путь, достигла значительного прогресса в реформах, но обещания ускоренного членства не будет», — сказал источник в беседе с ТАСС. По словам собеседника, Украина не получит обещания ускоренного вступления в ЕС на саммите 3 февраля. Ранее в издании EURACTIV заявили, что вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала. Украина намерена вступить в ЕС в течение двух лет, передает Life. При этом в ЕС не посчитали желание Киева реалистичным, сообщает RT. До этого стало известно, что в Киеве 3 февраля пройдет саммит Украина — Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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