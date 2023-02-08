В Тюмени назвали самое дорогое авианаправление

Туту.ру: рейс из Тюмени в Новый Уренгой стал самым дорогим популярным авианаправлением в феврале

09 февраля 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

Самым востребованным авианаправлением у тюменцев стала Москва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) стал самым дорогим популярным авианаправлением в феврале. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса путешествий Туту.ру. «Из внутренних авианаправлений востребован рейс в Новый Уренгой. Средний чек туда-обратно — 19 821 рубль. Доля пассажиров — 4,8%», — рассказали URA.RU эксперты сервиса путешествий. Отмечается, что 96,5% перелетов из Тюмени в феврале запланировано по России. Самым востребованным направлением у тюменцев стала Москва (средний чек туда-обратно — 9 134 рубля). Доля пассажиров, которые планируют посетить столицу, составила почти 30%. Также популярностью пользуются рейсы в Сочи (билеты в обе стороны обойдутся примерно в 13 723 рубля), Салехард (16 234 рублей), Санкт-Петербург (10 125 рублей) и Сургут (10 397 рублей). Самым дешевым направлением стал Нижневартовск (ХМАО). Путешествие туда-обратно будет стоить 8 952 рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцы в феврале планируют посетить Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Казахстан. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

Рейс из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) стал самым дорогим популярным авианаправлением в феврале. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса путешествий Туту.ру. «Из внутренних авианаправлений востребован рейс в Новый Уренгой. Средний чек туда-обратно — 19 821 рубль. Доля пассажиров — 4,8%», — рассказали URA.RU эксперты сервиса путешествий. Отмечается, что 96,5% перелетов из Тюмени в феврале запланировано по России. Самым востребованным направлением у тюменцев стала Москва (средний чек туда-обратно — 9 134 рубля). Доля пассажиров, которые планируют посетить столицу, составила почти 30%. Также популярностью пользуются рейсы в Сочи (билеты в обе стороны обойдутся примерно в 13 723 рубля), Салехард (16 234 рублей), Санкт-Петербург (10 125 рублей) и Сургут (10 397 рублей). Самым дешевым направлением стал Нижневартовск (ХМАО). Путешествие туда-обратно будет стоить 8 952 рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцы в феврале планируют посетить Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Казахстан. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.