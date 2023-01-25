Эксперты назвали топ стран, которые выбирают тюменцы для отпуска в феврале

Aviasales: тюменцы в феврале полетят в Казахстан, ОАЭ и Таиланд

26 января 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Самым дорогим авианаправлением у тюменцев стал рейс в Таиланд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самыми популярными странами для поездок в феврале у жителей Тюмени стали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Казахстан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Самым дешевым популярным аваинаправлением стал рейс в Казахстан. «Направление — Казахстан. Средний чек туда — обратно составит 17 200 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Самым дорогим направлением стал Таиланд. Билеты в обе стороны обойдутся тюменцам примерно в 79 тысяч рублей. Путь до ОАЭ из Тюмени и обратно составит 39 100 рублей. Ранее URA.RU писало, что популярными направлениями по России в феврале у тюменцев стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Махачкала. Самым дорогим стал рейс до Минеральных вод.

Самыми популярными странами для поездок в феврале у жителей Тюмени стали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Казахстан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Самым дешевым популярным аваинаправлением стал рейс в Казахстан. «Направление — Казахстан. Средний чек туда — обратно составит 17 200 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Самым дорогим направлением стал Таиланд. Билеты в обе стороны обойдутся тюменцам примерно в 79 тысяч рублей. Путь до ОАЭ из Тюмени и обратно составит 39 100 рублей. Ранее URA.RU писало, что популярными направлениями по России в феврале у тюменцев стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Махачкала. Самым дорогим стал рейс до Минеральных вод.