Эксперты назвали топ стран, которые выбирают тюменцы для отпуска в феврале

Самыми популярными странами для поездок в феврале у жителей Тюмени стали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Казахстан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Самым дешевым популярным аваинаправлением стал рейс в Казахстан.
«Направление — Казахстан. Средний чек туда — обратно составит 17 200 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Самым дорогим направлением стал Таиланд. Билеты в обе стороны обойдутся тюменцам примерно в 79 тысяч рублей. Путь до ОАЭ из Тюмени и обратно составит 39 100 рублей.
Ранее URA.RU писало, что популярными направлениями по России в феврале у тюменцев стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Махачкала. Самым дорогим стал рейс до Минеральных вод.
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