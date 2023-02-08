08 февраля 2023

Макрон предложил Зеленскому провести мирные переговоры по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
На пресс-конференции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсуждались мирные переговоры на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Необходимо срочно провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время очной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

«Мы хотим строить мир вместе. […] Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы», — сказал Макрон. Выступление политика транслировало британское издание The Sun на YouTube-канале. Он отметил, что прочным фундаментом пути к мирной конференции должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из 10 пунктов, ранее отклоненный Кремлем.

Макрон также пообещал, что Запад будет «адаптировать и наращивать военную помощь, необходимую для Украины». На встрече в Елисейском дворце будут обсуждаться «операционные нужды» Киева, отметил президент.

Ранее американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл высказал мнение, что Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что мирные переговоры пройдут тогда, когда Россия освободит Украину от неонацизма.

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Необходимо срочно провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время очной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским 8 февраля. «Мы хотим строить мир вместе. […] Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы», — сказал Макрон. Выступление политика транслировало британское издание The Sun на YouTube-канале. Он отметил, что прочным фундаментом пути к мирной конференции должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из 10 пунктов, ранее отклоненный Кремлем. Макрон также пообещал, что Запад будет «адаптировать и наращивать военную помощь, необходимую для Украины». На встрече в Елисейском дворце будут обсуждаться «операционные нужды» Киева, отметил президент. Ранее американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл высказал мнение, что Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что мирные переговоры пройдут тогда, когда Россия освободит Украину от неонацизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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