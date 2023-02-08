Макрон предложил Зеленскому провести мирные переговоры по Украине

09 февраля 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

На пресс-конференции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсуждались мирные переговоры на Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо срочно провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время очной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским 8 февраля. «Мы хотим строить мир вместе. […] Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы», — сказал Макрон. Выступление политика транслировало британское издание The Sun на YouTube -канале . Он отметил, что прочным фундаментом пути к мирной конференции должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из 10 пунктов, ранее отклоненный Кремлем. Макрон также пообещал, что Запад будет «адаптировать и наращивать военную помощь, необходимую для Украины». На встрече в Елисейском дворце будут обсуждаться «операционные нужды» Киева, отметил президент. Ранее американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл высказал мнение, что Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что мирные переговоры пройдут тогда, когда Россия освободит Украину от неонацизма.

Необходимо срочно провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время очной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским 8 февраля. «Мы хотим строить мир вместе. […] Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы», — сказал Макрон. Выступление политика транслировало британское издание The Sun на YouTube-канале. Он отметил, что прочным фундаментом пути к мирной конференции должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из 10 пунктов, ранее отклоненный Кремлем. Макрон также пообещал, что Запад будет «адаптировать и наращивать военную помощь, необходимую для Украины». На встрече в Елисейском дворце будут обсуждаться «операционные нужды» Киева, отметил президент. Ранее американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл высказал мнение, что Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что мирные переговоры пройдут тогда, когда Россия освободит Украину от неонацизма.