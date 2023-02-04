Сенатор РФ дал прогноз, когда помирятся русские и украинцы

04 февраля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Освободить Украину от неонацизма может только Россия, считают в Совфеде Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чем раньше Россия сможет освободить Украину от неонацизма, тем быстрее помирятся русские и украинцы. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Представляется, что освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Россия. И чем раньше мы это сделаем, тем больше живых украинцев вернется в свои дома, к своим семьям. И тем скорее будет восстановлена дружба между русскими и украинцами», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Россия и Украина пока не готовы уступить территории, что препятствует возможности проведения мирных переговоров, сообщал американский журнал Newsweek. Основным условием для мира на Украине является отсутствие там военной инфраструктуры, которая может угрожать безопасности России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко выразил уверенность в победе России в СВО.

Чем раньше Россия сможет освободить Украину от неонацизма, тем быстрее помирятся русские и украинцы. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Представляется, что освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Россия. И чем раньше мы это сделаем, тем больше живых украинцев вернется в свои дома, к своим семьям. И тем скорее будет восстановлена дружба между русскими и украинцами», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Россия и Украина пока не готовы уступить территории, что препятствует возможности проведения мирных переговоров, сообщал американский журнал Newsweek. Основным условием для мира на Украине является отсутствие там военной инфраструктуры, которая может угрожать безопасности России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко выразил уверенность в победе России в СВО.