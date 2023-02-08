08 февраля 2023

В Новосибирске взорвался газ в многоэтажном доме. Фото, видео

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, ресторан, разрушения, хлопок газа
В результате взрыва есть пострадавшие Фото:

Подъезд дома обрушился в результате взрыва в Новосибирске, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома [№39] на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю Главное управление МЧС России по Новосибирской области Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале.

Известно, что дом получил сильнейшие повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

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Подъезд дома обрушился в результате взрыва в Новосибирске, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома [№39] на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю Главное управление МЧС России по Новосибирской области Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале. Известно, что дом получил сильнейшие повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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