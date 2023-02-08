В результате взрыва есть пострадавшие
Подъезд дома обрушился в результате взрыва в Новосибирске, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома [№39] на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю Главное управление МЧС России по Новосибирской области Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в
Известно, что дом получил сильнейшие повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
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