В Новосибирске взорвался газ в многоэтажном доме. Фото, видео

09 февраля 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

В результате взрыва есть пострадавшие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подъезд дома обрушился в результате взрыва в Новосибирске, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома [№39] на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю Главное управление МЧС России по Новосибирской области Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале . Известно, что дом получил сильнейшие повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Подъезд дома обрушился в результате взрыва в Новосибирске, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома [№39] на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю Главное управление МЧС России по Новосибирской области Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале. Известно, что дом получил сильнейшие повреждения. Информация о пострадавших уточняется.