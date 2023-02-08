На самолетах с одним двигателем будут обучать пилотов для авиационных работ и пилотов-любителей Фото предоставлено Сергеем Мельником

Предприниматель из Екатеринбурга готовится открыть в городе летную школу, ради которой из-за границы привезли несколько самолетов. Их купили уже после начала спецоперации и везли в разобранном виде, рассказал URA.RU автор проекта Сергей Мельник.

«За полтора года мы наконец утвердили летную образовательную программу, 18 января получили лицензию Министерства образования, в феврале пройдем сертификацию. Будем обучать пилотов на самолетах с одним двигателем. Хоть и говорят, что из-за санкций это невозможно сделать, но три из четырех самолетов мы купили в Германии уже после начала спецоперации. Везли отдельно крылья, отдельно фюзеляж и отдельно двигатели», — поделился собеседник.

Самолеты собирают техники уже на месте. Два самолета в эксплуатации, еще два на сборке. Ученики, которые будут летать на них, получат сертификаты, дающие им, в том числе, право выполнять авиационные работы. Позднее школа планирует утвердить программу обучения коммерческих пилотов, пилотов вертолета, переобучение с военных летчиков на гражданских пилотов. С таким свидетельство выпускники могут даже устроиться на работу в авиакомпанию.

В России 9 февраля отмечается 100-летие гражданской авиации. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге дети массово идут учиться на пилотов. Отрасль переживает непростые времена из-за экономических санкций, которые ввели страны Евросоюза в ответ на начало спецоперации РФ на Украине, но, как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, они не смогут уничтожить авиацию в России.