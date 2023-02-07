В Екатеринбурге дети массово идут учиться на пилотов

В Екатеринбурге десятки детей записались на курсы пилотов

08 февраля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге открыли летную школу для детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько десятков детей записались в летную школу «Юный авиатор», которая открылась в Екатеринбурге месяц назад. Многие мальчики мечтают связать свою жизнь с авиацией, поделился с URA.RU один из руководителей школы Дмитрий Комарицын. «Это миф, что нынешние дети не хотят быть пилотами, космонавтами. Да, сейчас дети другие, но это совсем не значит, что они не интересуются авиацией. При этом в городе не так много мест, где про это рассказывают. К нам за месяц записались 40 человек — это хороший результат», — поделился Комарицын. В школе рассказывают про теорию авиации, а также развивают качества, необходимые для летчиков — например, тренируют вестибулярный аппарат, делают упражнения на реакцию, осваивают навыки пилотирования. В России 9 февраля отмечают 100 лет отечественной гражданской авиации. Отрасль переживает непростые времена из-за экономических санкций, но, как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, они не смогут уничтожить авиацию в России.

Несколько десятков детей записались в летную школу «Юный авиатор», которая открылась в Екатеринбурге месяц назад. Многие мальчики мечтают связать свою жизнь с авиацией, поделился с URA.RU один из руководителей школы Дмитрий Комарицын. «Это миф, что нынешние дети не хотят быть пилотами, космонавтами. Да, сейчас дети другие, но это совсем не значит, что они не интересуются авиацией. При этом в городе не так много мест, где про это рассказывают. К нам за месяц записались 40 человек — это хороший результат», — поделился Комарицын. В школе рассказывают про теорию авиации, а также развивают качества, необходимые для летчиков — например, тренируют вестибулярный аппарат, делают упражнения на реакцию, осваивают навыки пилотирования. В России 9 февраля отмечают 100 лет отечественной гражданской авиации. Отрасль переживает непростые времена из-за экономических санкций, но, как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, они не смогут уничтожить авиацию в России.