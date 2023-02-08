Прокуратура ЯНАО провела проверку после избиения подростка в школе-интернате

Воспитателя, ударившего ученика, хотят привлечь к ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Ямальского района ЯНАО провела проверку в Панаевской школе-интернате после публикаций в СМИ жалоб со стороны учеников на руководство школы. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратура.

«Прокурор района внес представление начальнику департамента образования администрации Ямальского района. По результатам его рассмотрения приняты меры по недопущению подобных фактов впредь, виновное должностное лицо образовательной организации привлечено к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора», — сообщает на сайте пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бывшего воспитателя планируют также привлечь к ответственности за побои. Материал по этому делу был направлен в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученики Панаевской школы в соцсети опубликовали видео, на котором якобы директор обыскивает их личные вещи, а воспитатель применяет физическую силу. Воспитателя, ударившего ученика, уволили по собственному желанию.