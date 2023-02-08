В Пермском крае осудят банду, обустроившую 445 тайников с мефедроном

В состав ОПГ входили пять человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пятерых жителей Пермского края будут судить за незаконный оборот наркотиков. Как установило следствие, обвиняемые занимались распространением метилэфедрона в крупном и особо крупном размерах, успев оборудовать сотни тайников с закладками. Всего участникам группировки, которых задержали в прошлом году, предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступной деятельности.

«Весной прошлого года на одной из улиц Чайковского госавтоинспекторы остановили автомобиль, в салоне которого находились трое мужчин. Полицейские имели информацию о том, что в транспортном средстве могут перевозиться наркотики. Стражи порядка обнаружили и изъяли 250 расфасованных свертков. Кроме того, были изобличены две жительницы Березовского района, исполняющих роли оператора и курьера», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Группировка действовала по спланированной схеме. В их обязанности входило хранение оптовых партий, фасовка наркотика на разовые дозы и раскладка по тайникам для покупателей. Продавались запрещенные вещества через интернет, а распространялись через тайники-заклады на территории Пермского края и Удмуртской республики. Всего участники группы успели оборудовать 445 схронов с наркотиками. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что два пермяка устроили цех по изготовлению запрещенных веществ в ста метрах от здания наркоконтроля. Полиция задержала подозреваемых при перевозке мефедрона.