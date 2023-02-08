08 февраля 2023

В Кургане ищут желающих строить гособъект в Сибири за 105 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , кирпичная кладка, строитель, стройка, строительная площадка
В Кургане ищут строителей для работы в Сибири Фото:

Курганцев приглашают работать строителями на государственном объекте в Иркутске. Вахтовикам обещают зарплату более 100 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Avito.

«Требуются работники для строительства государственного объекта в Иркутске. Нам нужны арматурщики, бетонщики, плотники и разнорабочие. Продолжительность вахты: 60/30 дней. Заработная плата: 95 000 — 105 000 рублей», — говорится в вакансии.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание, обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и компенсирует проезд в обе стороны. Кроме того, работникам обещают оплатить обучение, если у них есть подтвержденный опыт, но нет удостоверений.

Ранее URA.RU писало, что курганский производитель БМП-3 ищет водителей-испытателей. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. Также на Курганмашзавод требуются испытатели минометов и артиллерийских орудий.

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Курганцев приглашают работать строителями на государственном объекте в Иркутске. Вахтовикам обещают зарплату более 100 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Avito. «Требуются работники для строительства государственного объекта в Иркутске. Нам нужны арматурщики, бетонщики, плотники и разнорабочие. Продолжительность вахты: 60/30 дней. Заработная плата: 95 000 — 105 000 рублей», — говорится в вакансии. Работодатель предоставляет бесплатное проживание, обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и компенсирует проезд в обе стороны. Кроме того, работникам обещают оплатить обучение, если у них есть подтвержденный опыт, но нет удостоверений. Ранее URA.RU писало, что курганский производитель БМП-3 ищет водителей-испытателей. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. Также на Курганмашзавод требуются испытатели минометов и артиллерийских орудий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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