В Кургане ищут желающих строить гособъект в Сибири за 105 000 рублей

В Кургане ищут строителей для работы в Сибири Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев приглашают работать строителями на государственном объекте в Иркутске. Вахтовикам обещают зарплату более 100 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Avito.

«Требуются работники для строительства государственного объекта в Иркутске. Нам нужны арматурщики, бетонщики, плотники и разнорабочие. Продолжительность вахты: 60/30 дней. Заработная плата: 95 000 — 105 000 рублей», — говорится в вакансии.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание, обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и компенсирует проезд в обе стороны. Кроме того, работникам обещают оплатить обучение, если у них есть подтвержденный опыт, но нет удостоверений.

Ранее URA.RU писало, что курганский производитель БМП-3 ищет водителей-испытателей. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. Также на Курганмашзавод требуются испытатели минометов и артиллерийских орудий.