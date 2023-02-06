Курганский производитель БМП-3 ищет водителей-испытателей

На Курганмашзаводе, производящем боевые машины пехоты (БМП-3), требуются водители-испытатели. Работникам обещают зарплату от 53 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на Интерактивном портале службы занятости населения Курганской области.
«На ПАО „Курганмашзавод“ требуются водители-испытатели с опытом работы от одного года. Вакантных рабочих мест — 24. Заработная плата от 53 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Работникам необходимо иметь водительское удостоверения категории A, B и квалификацию 3-6 разряда.
Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзаводе ищут испытателей минометов и артиллерийских орудий. Работникам обещают платить от 60 тысяч рублей. Также сообщалось, что на оборонном заводе массово набирают операторов станков с ЧПУ, слесарей, электрогазосварщиков. На заводе «Курганприбор» требуются руководители конструкторских бюро авиационных средств поражения. Заработная плата на данной должности составит 52 тысячи рублей.
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