Студенты из ЯНАО изготавливают ампульницы для бойцов СВО

Ампульницами планируют обеспечить всех ямальских бойцов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа в рамках учебного процесса начали изготавливать на 3D-принтере ампульницы для бойцов СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский.

«Сейчас студенты „набивают руку“, отрабатывая технологию. Изготовление занимает от 9 до 12 часов. Ребята сами совершенствуют процесс, чтобы сократить время выпуска. Первые изделия отправят в зону СВО в ближайшие дни. А в дальнейшем — обеспечат потребность всех ямальских батальонов», — написал Титовский.

Отмечается, что производство курирует преподаватель Олег Баранов. Его сын служит медиком в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что мастерицы Ямала вяжут теплые вещи для участников СВО. Депутат заксобрания Эдуард Яунгад привез пряжу для вязальщиц.